Google Chrome diventa più smart con questa feature per gestire le password (Di sabato 18 luglio 2020) Il team di Google Chrome per Android sta semplificando il processo di accesso a siti Web usando password salvate con "Touch to Fill" L'articolo Google Chrome diventa più smart con questa feature per gestire le password proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

SimoPillon : Diffusa extention di Google Chrome che colora di rosso le pagine WEB, Facebook, Twitter, Youtube di presunti OMOFOB… - IGarini : RT @SimoPillon: Diffusa extention di Google Chrome che colora di rosso le pagine WEB, Facebook, Twitter, Youtube di presunti OMOFOBI. Ovvia… - MarcoCoccia3 : RT @SimoPillon: Diffusa extention di Google Chrome che colora di rosso le pagine WEB, Facebook, Twitter, Youtube di presunti OMOFOBI. Ovvia… - MSantippe : RT @SimoPillon: Diffusa extention di Google Chrome che colora di rosso le pagine WEB, Facebook, Twitter, Youtube di presunti OMOFOBI. Ovvia… - LiberoFreedom : RT @ImolaOggi: App Google Chrome segnala in rosso le pagine di presunti 'omofobi'. Dalle stelle gialle, alle scritte rosse il passo è breve… -