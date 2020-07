Elettra Lamborghini, assembramento di ragazzi in spiaggia per un selfie (Di sabato 18 luglio 2020) Le immagini di Elettra Lamborghini in spiaggia a Otranto mostrano un affollamento di ragazzi intorno alla loro beniamina. Tutti vicino al suo ombrellone a fare a gara per un selfie tanto che, come si vede nelle stories pubblicate su Instagram, la sicurezza è costretta ad allontanare un ragazzo un po’ insistente e a disperdere la folla. Nessun disordine. E nemmeno un minimo distanziamento sociale. E sono molte le immagini che stanno circolando in queste ore sui social per mostrare folle di giovani in spiaggia o in qualche locale. Lamborghini si trova in Puglia in vacanza e sempre dalle stories è possibile vederla a cena con Alessandra Amoroso, tra risate e abbracci. Elettra ha appena pubblicato La Isla, singolo estivo, insieme a Giusy ... Leggi su ilfattoquotidiano

Una birichina Elettra Lamborghini testimonia in tempo reale via Stories di Instagram le sue "avventure estive". Fitness (col seno in libertà), esercizi di twerking selvaggio, prove dei concerti, cene, ...

Elettra Lamborghini è stata protagonista di una brutta disavventura mentre si trovava in spiaggia in mezzo ai suoi fan: interviene la sicurezza. Brutta, bruttissima disavventura per Elettra ...