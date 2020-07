“Troppi cervi”: Belluno dà il via libera all’abbattimento di oltre 3000 esemplari (Di venerdì 17 luglio 2020) È stato presentato mercoledì scorso, a Palazzo Piloni, il nuovo calendario venatorio, approvato dall’amministrazione provinciale di Belluno. Si tratta del principale strumento della gestione autonoma della funzione di caccia e pesca assicurata alla Provincia di Belluno in accordo con la Regione Veneto. Il calendario è stato stilato di concerto con i portatori di interesse, a seguito di incontri con cacciatori, agricoltori e ambientalisti. Come già avvenuto lo scorso anno, viene avviato il prelievo del cervo in pre-apertura. «Sono confermati i piani approvati negli anni scorsi – ha spiegato il consigliere provinciale delegato, Franco De Bon -. Questo è il secondo anno di sperimentazione per l’abbattimento di femmine e piccoli di cervo, cominciando subito dopo Ferragosto per andare incontro ... Leggi su meteoweb.eu

