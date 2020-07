Parma, uccide la moglie 35enne con un fucile da caccia poi si suicida: stavano per separarsi (Di venerdì 17 luglio 2020) Parma, uccide la moglie 35enne con un fucile da caccia poi si suicida. Omicidio-suicidio a Borgotaro, nel Parmense: un uomo di 40 anni ha prima ucciso la moglie 35enne con un fucile da caccia e poi si è tolto la vita utilizzando quella stessa arma, detenuta regolarmente. A quanto pare i due stavano per separarsi e alla fine dell’ennesima lite ci sarebbe stato il dramma. La coppia ha anche un figlio adolescente che non era in casa. Dramma a Borgotaro, paese della montagna parmense. Questa notte un uomo di 40 anni, F.D.P., ha prima colpito al petto la moglie 35enne, A.R., con un fucile da ... Leggi su limemagazine.eu

