Mertens: “La mia vita è cambiata con Sarri. Gattuso è perfetto per il Napoli” (Di venerdì 17 luglio 2020) Il centravanti del Napoli Dries Mertens, miglior marcatore di sempre della società partenopea, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni della Uefa. Il talento belga ha parlato del suo rapporto con i tifosi del Napoli, del rapporto con Maurizio Sarri e dei cambiamenti avvenuti con l’arrivo in panchina di Gennaro Gattuso. Il talento belga ha parlato del suo rapporto con i tifosi del Napoli:“Qui le persone respirano il calcio. Dai giovani ai quarantenni, ma anche le nonne ed i bambini più piccoli. Questo è pazzesco! Penso che questo sia qualcosa di speciale in Italia: svegliarsi, prendere il caffè al mattino e parlare solo di calcio. Mi chiamano “Ciro”, è un nome tipico di Napoli, e penso che sia accaduto perché ho iniziato a vivere come loro. Vado in ... Leggi su alfredopedulla

