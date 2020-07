Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi (Di venerdì 17 luglio 2020) Art. 889 c.c.Violazione delle Distanze tra pozzi pozzi in condominioOpere non menzionateArt. 889 c.c.Torna su La definizione delle Distanze necessarie per aprire pozzi, cisterne e fosse o posizionare tubi d'acqua è data dall'art. 889 c.c., secondo il quale: "Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette. Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine. Sono salve in ogni caso ... Leggi su studiocataldi

