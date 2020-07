Covid Jouer: The Cerebros e il video con la canzone virale stile Claudio Cecchetto (Di venerdì 17 luglio 2020) Si chiama Covid Jouer ed è la versione pandemica che la social factory The Cerebros ha fatto della celebre canzone di Claudio Cecchetto. Esiste una versione pandemica per tutto nel mondo dei The Cerebros, che oggi presentano il Covid Jouer, nel video che fa il verso alla famosa canzone di Claudio Cecchetto, dopo aver già riadattato le regole criminali di Gomorra alla nuova situazione sanitaria mondiale. E in fondo ci sarebbe davvero da ringraziarli, i The Cerebros, che dopo aver accettato anche il nostro invito all'UltraPop Festival, tornano con un video sui social per aiutarci a ricordare tutto quello che è ... Leggi su movieplayer

E in fondo ci sarebbe davvero da ringraziarli, i The Cerebros, che dopo aver accettato anche il nostro invito all'UltraPop Festival, tornano con un video sui social per aiutarci a ricordare tutto quel ...

