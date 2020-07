Raffaello e il giallo della morte. "Non fu sifilide né malaria" (Di giovedì 16 luglio 2020) La morte di Raffaello non fu dovuta alla sifilide, ma probabilmente a una polmonite . Da Milano arriva una possibile svolta per quanto riguardo il mistero della morte del grande genio del Rinascimento ... Leggi su quotidiano

Milano, 16 luglio 2020 - La morte di Raffaello non fu dovuta alla sifilide, ma probabilmente a una polmonite. Da Milano arriva una possibile svolta per quanto riguardo il mistero della morte del grand ...

A cinquecento anni dalla scomparsa del grande urbinate, maestro del Rinascimento, le conclusioni di una ricerca dell'Università di Milano-Bicocca pubblicata dalla rivista della Società italiana di med ...

