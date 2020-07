Lourdes organizza un pellegrinaggio virtuale (Di giovedì 16 luglio 2020) A causa della pandemia, il santuario di Lourdes organizza per i fedeli il primo pellegrinaggio virtuale al mondo Il Santuario di Lourdes, nel sud-ovest della Francia, ha lanciato giovedì 16 luglio la prima iniziativa mondiale di pellegrinaggio virtuale per i fedeli che non possono più recarsi nella famosa grotta a causa della pandemia di Covid-19. I tour online sono attivi dalle 7 di mattina e cercano di sopperire alla cancellazione di tutti i pellegrinaggi reali. Il tutto per rispettare le norme di sicurezza sanitaria e di distanziamento sociale dato che il santuario potrà accogliere un numero drasticamente inferiore di fedeli. L’evento, battezzato “Lourdes United“, offre la possibilità di assistere ... Leggi su zon

Roma, 16 luglio 2020 - E' il giorno di Lourdes, l'anniversario della diciottesima e ultima apparizione della Vergine a Bernadette. E' anche il giorno della Madonna del Carmelo e della manifestazione ...

Si chiama “Lourdes united” ed è il primo pellegrinaggio mondiale online ai tempi del coronavirus. Milioni di persone, di tutti i continenti, attraverso la televisione, la radio e i social network, si ...

