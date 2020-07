Gomorra puntata 19 luglio 2020: Tonino Russo viene ucciso (Di giovedì 16 luglio 2020) Domenica 19 luglio 2020 torna Gomorra in replica su TV8, la serie Tv basata sull’omonimo romanzo di Saviano. Come sempre, andranno in onda due episodi. La quinta puntata vedrà la messa in onda di ”Gelsomina” e ”Ora facciamo i Conte”. Le trame della prossima puntata di Gomorra svelano che nel primo episodio Genny vedrà ostacolato il suo piano per manipolare il sindaco e alcuni lavori edilizi per via dell’intromissione dei fratelli Romano. Non mancheranno degli omicidi, che porteranno Daniele a darsi alla fuga e a cercare al più presto un luogo sicuro nel quale nascondersi. Nel secondo episodio invece, Genny vorrà scoprire chi ha ucciso Tonino Russo. Massimo capirà che ... Leggi su kontrokultura

Ultime Notizie dalla rete : Gomorra puntata Gomorra 5, quando esce la nuova stagione Libero Tecnologia Gomorra 5, quando esce la nuova stagione

C’è grande attesa per il ritorno di Ciro e Genny, i due protagonisti della serie tv Gomorra. Quando uscirà la quinta stagione? Ecco quello che sappiamo Gomorra è una delle serie tv italiane più famose ...

Gomorra 5: tutto ciò che sappiamo su uscita, trama e cast dell'ultima stagione

Dopo mesi di incertezze Gomorra sembra essere in procinto di riperdere i lavori, ma i ritardi accumulati si faranno di certo sentire: riuscirà a rispettare le scadenze? Cosa ci aspetta nella stagione ...

