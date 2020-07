Esclusiva: la Reggina scatenata, è assalto all’attaccante Lafferty (Di giovedì 16 luglio 2020) La Reggina non si ferma. Ha preso Menez, ha l’accordo con Crisetig e aspetta Charpentier via Genoa, ma non finisce qui. Nelle ultime ore il club amaranto è andato forte su Kyle Lafferty, 32 anni, attaccante nordirlandese svincolatosi dal Sunderland. Un’operazione nata a fari spenti e che può davvero concretizzarsi nei prossimi giorni. Lafferty ha maturato diverse esperienze, in Inghilterra ma anche in Turchia, e ha buone possibilità di tornare in Italia dopo le stagioni maturate con la maglia del Palermo. La Reggina è uscita allo scoperto. FOTO: Twitter Ranger Glasgow L'articolo Esclusiva: la Reggina scatenata, è assalto all’attaccante Lafferty proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Reggina Esclusiva: la Reggina scatenata, è assalto all’attaccante Lafferty alfredopedulla.com ESCLUSIVA TB - Reggina interessata a due giovani del Sassuolo

Secondo indiscrezioni raccolte da tuttob.com la Reggina sarebbe interessata al prestito di due giovani talenti del Sassuolo: Giacomo Raspadori e Alessandro Russo ...

ESCLUSIVA TB - Reggina, il ds Taibi: "Questa Serie B mi ripaga della retrocessione del 2001. Toscano intoccabile, per Ménez manca poco"

Ai microfoni di TuttoB.com è intervenuto Massimo Taibi, direttore sportivo della Reggina neopromossa in Serie B. A che punto è la trattativa per Ménez? "Manca poco. Siamo ai dettagli. Jeremy è un camp ...

