Puglia: oltre 17mila rientri in sei settimane Dati Asl Bari (Di mercoledì 15 luglio 2020) Di Francesco Santoro’: Più di 17mila rientri dal 3 giugno a oggi, con una media giornaliera di 500. I Dati relativi alle auto segnalazioni sul portale della Regione Puglia forniti dall’Asl di Bari indicano un vero e proprio esodo verso la Puglia. E per chi torna c’è «la possibilità di sottoporsi al tampone, anche restando nella propria auto, nel massimo della sicurezza. Gli operatori del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale sono al lavoro per garantire in questi mesi estivi massima sicurezza ai cittadini pugliesi». La recente disposizione del Coordinamento emergenze della Regione prevede che i soggetti che arrivano, o rientrano da Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e dall’estero- vengano ... Leggi su noinotizie

