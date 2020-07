Problemi di sicurezza per Twitter: “Siamo coscienti degli incidenti, lavoriamo per sistemare tutto” (Di giovedì 16 luglio 2020) Problemi di sicurezza per Twitter, questo quanto emerge dal tweet che ha fatto proprio l’account di supporto della compagnia. “Siamo coscienti degli incidenti di sicurezza che stanno colpendo gli account. Stiamo investigando e lavorando per sistemare il problema. Vi aggiorneremo”. Queste le parole che si possono leggere nel post. We are aware of a security incident impacting accounts on Twitter. We are investigating and taking steps to fix it. We will update everyone shortly. — Twitter Support (@TwitterSupport) July 15, 2020 Leggi su sportface

bendellavedova : Sul #Mes ha ragione Berlusconi e hanno torto #Salvini e #M5S: serve subito. La #Spagna ha meno problemi di noi sui… - AMorelliMilano : Che importa se abbiamo gravi problemi sulle infrastrutture, intere aree del Paese isolate e lavoratori che non vedo… - CarloCalenda : Facciamo leggi che prendono il nome dei problemi che vorrebbero risolvere. Spazza corrotti, crescita, dignità, sicu… - sportface2016 : #Twitter ha comunicato di aver avuto problemi di sicurezza. La società è al lavoro per risolvere - MaSpadavecchia : @SkyTG24 Sempre gli stessi problemi da anni , mettere in sicurezza La Nazione è priorità di chi governa -

Ultime Notizie dalla rete : Problemi sicurezza 'I decreti sicurezza e immigrazione vanno cambiati, ma per risolvere i problemi serve una riforma strutturale' La Pressa Problemi di sicurezza per Twitter: “Siamo coscienti degli incidenti, lavoriamo per sistemare tutto”

Problemi di sicurezza per Twitter, questo quanto emerge dal tweet che ha fatto proprio l’account di supporto della compagnia. “Siamo coscienti degli incidenti di sicurezza che stanno colpendo gli ...

Twitter, hackerati numerosi account di utenti famosi

Grave problema di sicurezza su Twitter: numerosi account di utenti famosi sono stati violati contemporaneamente da hacker, che hanno usato gli account – alcuni dei quali con milioni di follower – per ...

Problemi di sicurezza per Twitter, questo quanto emerge dal tweet che ha fatto proprio l’account di supporto della compagnia. “Siamo coscienti degli incidenti di sicurezza che stanno colpendo gli ...Grave problema di sicurezza su Twitter: numerosi account di utenti famosi sono stati violati contemporaneamente da hacker, che hanno usato gli account – alcuni dei quali con milioni di follower – per ...