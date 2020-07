Dybala Juventus, parla Platini: “E’ semplicemente maradonesco” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Dybala Juventus – La Juventus si coccola Paulo Dybala, l’argentino sta diventando sempre più determinante nelle ultime sfide e ora arrivano anche i complimenti da parte di una leggenda bianconera. parla Michel Platini: l’ex calciatore della Juve non si sottrae nel fare i complimenti alla “Joya”. Ecco quanto dichiarato. Dybala Juve: i complimenti di Platini Ecco quanto affermato alla Gazzetta dello Sport: “È una punta possono farlo giocare dove vogliono, gira a tutto campo, ma resta una punta. E segna anche abbastanza. Io ero un centrocampista e segnavo tantissimi gol, un uomo squadra che trascinava. Dybala è più maradonesco”. Leggi anche: Sassuolo ... Leggi su juvedipendenza

