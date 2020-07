Professione Assassino: un Remake di ottima qualità (Di martedì 14 luglio 2020) Nel 2011 è uscito nei Cinema il film d’azione Professione Assassino, diretto dal Regista Simon West. Si tratta di un Remake, il primo film è uscito nel 1972, ed è ancora molto apprezzato dai fan. Simon West, come tutti i registi di Remake che hanno a che fare con la memoria di un’icona cinefila, ha dovuto tenere ben presente la struttura che Michael Winner aveva dato a un film in cui la star era Charles Bronson. Ha così offerto il ruolo a un attore già famoso ma non ancora mitizzabile a cui ha chiesto di lavorare sugli sguardi e sull’ascolto. Statham si trova così a delineare un personaggio cinico e raffinato al contempo impegnato a camminare sul filo del rasoio di un rapporto padre/figlio dal doppio sviluppo. Da un ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Remake del film del 1972 con Charle ...

