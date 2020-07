Juve, Sarri: "La vittoria dello Scudetto non è scontata. Un aspetto è stato sottolineato poco quest'anno" (Di martedì 14 luglio 2020) Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo in programma domani, mercoledì 15 luglio, al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Ecco le sue dichiarazioni. Quanto può pesare l'entusiasmo del Sassuolo? "Ha preso la strada dell'Atalanta. Sta dando continuità al progetto, ha un allenatore di alto livello, e sono pericolosi. Siamo in un momento in cui ci stiamo giocando roba importante e l'entusiasmo e le motivazioni devono essere... Leggi su 90min

juventusfc : ? 16:15 ?? Le parole di Maurizio #Sarri su #SassuoloJuve con i giornalisti invitati all'Allianz Stadium. ??LIVE… - pisto_gol : Sarri, la Juve e il Sarrismo: realtà, narrazione e percezione di una nuova identità | Da leggere ?? - juventusfc : ?? Mister Sarri sta per parlare alla vigilia di #SassuoloJuve Guarda LIVE [pass pro] ?? - GiovaAlbanese : Sarri alla vigilia di #SassuoloJuve ?? - CalcioJcom : New post: Conferenza Sarri oggi: “Non penso alle critiche, scudetto non scontato!” -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Sarri Sarri, la Juve e il Sarrismo: realtà, narrazione e percezione di una nuova identità juventibus Sassuolo-Juventus, Sarri alla vigilia: “Bravo De Zerbi, ha preso la strada dell’Atalanta”

Sarri si sofferma proprio sulla lotta Scudetto: “Questo Scudetto non è scontato, dobbiamo combattere: siamo padroni del nostro destino perché se facciamo 11 punti centriamo l’obiettivo, ma non penso c ...

Juventus, Sarri incredulo: "Mai vista una cosa simile! Non frequento i social per mia scelta"

L'allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della partita dei bianconeri contro il Sassuolo. I bianconeri affronteranno una delle ...

Sarri si sofferma proprio sulla lotta Scudetto: “Questo Scudetto non è scontato, dobbiamo combattere: siamo padroni del nostro destino perché se facciamo 11 punti centriamo l’obiettivo, ma non penso c ...L'allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della partita dei bianconeri contro il Sassuolo. I bianconeri affronteranno una delle ...