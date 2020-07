Dalla Spagna: Manchester United in pole su James Rodriguez, piace anche all’Everton (Di martedì 14 luglio 2020) Come riportato in giornata dal quotidiano spagnolo AS, James Rodriguez è pronto a lasciare il Real Madrid già Dalla prossima finestra di calciomercato. Sul colombiano classe 1991, essendo fuori dagli schemi di Zidane, è forte l’interesse del Manchester United e pare che i Red Devils siano in pole sul centrocampista madrileno. Il numero 10 blanco però, come riportato Dalla Spagna, piace anche a Everton – con Ancelotti a fare da sponsor – e Wolverhampton. Foto: Real Madrid twitter L'articolo Dalla Spagna: Manchester United in pole su James ... Leggi su alfredopedulla

fattoquotidiano : Roma, estradata dalla Spagna l’anarchica Francesca Cerrone: voleva riorganizzare il movimento ed è accusata di atti… - La7tv : #inonda @EnricoLetta spiega perchè è favorevole al MES: 'Si potrebbe da subito usare per costruire 1000 centri di t… - fattoquotidiano : Coronavirus, in Spagna tornano mascherine e restrizioni: dalla Catalogna alla Galizia, più di 70 focolai attivi - RobertoScolla : @12LukyNumber @AntonioRazzi1 Dalla Spagna ???? alla Russia ???? - sportli26181512 : #AltreSquadreRisultatiealtrediserieABLegaProeNazionali #Barcellona Dalla Spagna – Trovato l’accordo per Lautaro al… -