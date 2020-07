Boss mafioso contro Massimo Giletti: "Sta scassando la m1nchia", lui: "Sono preoccupato" (Di martedì 14 luglio 2020) "Quell'uomo... di Giletti e quel... di Di Matteo stanno scassando la m1nchia". E' l'11 maggio scorso e a parlare, mentre è in carcere, è il Boss mafioso Filippo Graviano, condannato per le stragi del '92 e del '93. La sera prima aveva visto la puntata di Non è l'Arena, condotta da Massimo Giletti su La7, nella quale si parlava di scarcerazioni di oltre 300 Boss mafiosi. Graviano parla con lo ndranghetista Maurizio Barillari, fa riferimenti anche al pm antimafia Nino Di Matteo, e gli uomini del Gom, il reparto mobile della polizia penitenziaria, ascoltano le sue parole e stilano una relazione nella quale si legge che "la sera del 10 maggio quasi tutti i detenuti al 41 bis erano davanti al televisore". Tra le espressioni attribuite ... Leggi su blogo

SalernoSal : Un fatto grave, su cui non si può fare distinguo. ?@nonelarena? ?@La7tv? Lavoriamo con Giletti per tornare in onda… - msgelmini : Solidarietà e un grande abbraccio a Massimo Giletti. Siamo certi che le gravi minacce di un boss mafioso non intacc… - Corriere : Il boss mafioso contro Giletti («sta scassando la m...»). Il conduttore: «In questo caso lo Stato è assente» - Giulia20711405 : RT @laltrodiego: Boss mafioso contro #Giletti: «sta scassando la minchia» e poi l'apprezzamento a #Bonafede: «il ministro fa il suo lavoro… - Daniela54092686 : RT @conteDartagnan: Quindi la notizia di oggi è che un boss mafioso difende Bonafede e minaccia Giletti...andrà tutto bene è stato detto? -