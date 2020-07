Aspettando il Recovery Fund, PE: 57% europei in difficoltà economica (Di martedì 14 luglio 2020) (Teleborsa) – Durante la crisi del Covid-19 il 57% degli europei ha vissuto esperienze personali di difficoltà finanziarie, “un chiaro indicatore dell’importanza di prendere il prima possibile le decisioni necessarie sul pacchetto per la ripresa” UE. Lo scrive il Parlamento europeo, riportando i risultati di un sondaggio Eurobarometro condotto a giugno, in vista del vertice dei leader Ue sul Recovery Fund, in programma il prossimo 17-18 luglio. Tra le difficoltà economiche citate dall’indagine, durante la pandemia il 28% degli europei (37% italiani) ha sperimentato una perdita salariale, il 22% (33% italiani) si è visto costretto ad attingere ai risparmi, il 21% (27% italiani) è andato incontro alla disoccupazione o a schemi come la cassa integrazione, il 14% ... Leggi su quifinanza

