Incidente a Predazzo in galleria: morto bambino di 11 anni (Di lunedì 13 luglio 2020) Incidente stradale a Predazzo in una galleria, morto un bambino di 11 anni dopo due giorni di agonia. Lo scontro tra le vetture all’interno di una galleria Incidente stradale a Predazzo finisce nella tragedia perché è morto un bambino di 11 anni. Si è consumato tutto in una galleria, sulla strada provinciale 232, tra Predazzo e Ziano di Fiemme in provincia di trento. Lo scontro frontale tra due auto ha provocato il decesso del povero bambino di 11 anni che, dopo due giorni di agonia, non ce l’ha fatta. La famiglia si dirigeva in Val di Fassa per trascorrere alcuni giorni di vacanza. La ... Leggi su bloglive

