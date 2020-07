Francesca Tocca e Valentin Alexandru è amore! Primo video insieme (Di lunedì 13 luglio 2020) Dopo mesi di dubbi, incertezze, mezze verità Francesca Tocca ballerina ufficiale di Amici e Valentin Alexandru ex allievo della scuola escono allo scoperto. I due hanno pubblicato su Instagram in queste ore una storia che li ritrae insieme a passeggio. Sorridenti e felici Francesca e Valentin possono finalmente viversi il loro amore tanto chiacchierato alla luce del sole. Ricordiamo che i rumors su un loro presunto flirt sono nati durante il talent di Maria de Filippi, in quel periodo Francesca era ancora sposata con Raimondo Todaro e si è parlato di tradimento. Il ballerino invece ha lasciato Amici prima del tempo a causa di un contrasto con Maria de Filippi. Da quel momento i rumors non si sono più placati fino ... Leggi su quotidianpost

