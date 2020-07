Elodie live in estate con This Is Summer: tutti gli appuntamenti (Di lunedì 13 luglio 2020) Elodie live in estate per alcuni appuntamenti speciali. This Is Summer segue la pubblicazione di This Is Elodie, il nuovo album di Elodie Di Patrizi, e la porterà dal vivo per alcune date da nord a sud della penisola. Il primo appuntamento annunciato è quello del 18 luglio in Valle D'Aosta; il 5 agosto Elodie sarà a Patti (ME) e il 30 agosto ad Ascoli Piceno con Dardust e Mahmood. I live di Elodie proseguono con un evento alla Villa bellini di Catania il 3 settembre dove si esibirà dopo Chadia Rodriguez. L'ultimo appuntamento in programma è quello del 13 settembre a Sammichele di Bari (BA) dove si esibirà dopo Stash Fiordispino dei The ... Leggi su optimagazine

