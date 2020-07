Dorme in una baracca con un'arma medievale, 21enne nei guai (Di lunedì 13 luglio 2020) Ladro spacca la vetrina di un negozio per animali con una mazza, arrestato 7 aprile 2018 Minaccia il nipote con una mazza e lo picchia con un rubinetto 21 settembre 2018 A spasso per Arenzano con una ... Leggi su genovatoday

Ultime Notizie dalla rete : Dorme una Genova: dorme in una baracca con un mazzafrusto, denunciato dalla Polizia Telenord Fibromialgia: un nuovo farmaco aiuta a dormire

Lo ha comunicato la compagnia biotech Tonix Pharmaceuticals che sta sviluppando una nuova formulazione sublinguale di ciclobenzaprina (TNX-102 SL), già impiegata nella sua versione classica come ...

Bypass cardiaco: l’attività fisica aiuta il sonno

Dopo il bypass cardiaco un po’ di esercizio fisico mattutino è la chiave per un buon sonno secondo una ricerca presentata su ACNAP Essentials 4 You Problemi a dormire dopo un intervento di bypass ...

