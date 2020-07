Addio a Benjamin Keough, nipote di Elvis Presley. Una morte misteriosa: le indiscrezioni alimentano il giallo (Di lunedì 13 luglio 2020) Il nipote di Elvis Presley, Benjamin Keough, è morto a 27 anni. Lo ha confermato ai media americani il manager della madre Lisa Marie Presley, Roger Widynowski, spiegando che il giovane è morto a Calabasas, in California. È morto il nipote di Elvis Presley, Benjamin Keough La signora Presley – ha spiegato Widynowski – è «completamente distrutta. Inconsolabile e profondamente devastata», ma sta «cercando di rimanere forte per i suoi gemelli di 11 anni e per la figlia maggiore Riley», ha dichiarato Widynowski. Quindi, il manager ha anche aggiunto: «Adorava quel ragazzo. Era l’amore della sua vita». ... Leggi su secoloditalia

nieddupierpaolo : RT @SecolodItalia1: Addio a Benjamin Keough, nipote di Elvis Presley. Una morte misteriosa: le indiscrezioni alimentano il giallo https://t… - SecolodItalia1 : Addio a Benjamin Keough, nipote di Elvis Presley. Una morte misteriosa: le indiscrezioni alimentano il giallo… -