Parma, comunicato ufficiale: “C’è un caso di Coronavirus all’interno del club” (Di sabato 11 luglio 2020) Un caso positivo di Coronavirus in Serie A. Dopo settimane senza contagiati, ne spunta uno al Parma. E’ lo stesso club a comunicarlo tramite una nota ufficiale: si specifica che non è un calciatore e che il soggetto è asintomatico. Di seguito il comunicato. “Collecchio, 11 luglio 2020 – Il Parma Calcio 1913 comunica che l’ultima serie di esami ha evidenziato un caso di positività al Covid-19 relativamente a un membro (non calciatore) del gruppo squadra. Il soggetto completamente asintomatico è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali. La società comunica altresì che tutti gli altri membri del suddetto gruppo squadra sono risultati negativi ai test Covid-19 e hanno ... Leggi su calcioweb.eu

