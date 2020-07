Pallavolo, la Banca Valsabbina Millenium ufficializza i numeri di maglia: l’elenco completo (Di sabato 11 luglio 2020) Secondo la tradizione, le confermate non cambiano il proprio numero di maglia; Bechis, Bridi, Biganzoli e Parlangeli tengono il loro. Numero completamente nuovo per Angelina che nelle ultime stagioni era legata al 1o e al 12, opta per un inedito 5, così come Nicoletti che dopo aver alternato il 15 e il 16 per anni, scommette sul 18. Sul fronte “straniere” Jasper ritrova il 6, già indossato in Germania e a volte in nazionale olandese, mentre Lea Cvetnić mantiene il 9 che l’ha accompagnata negli anni in Italia in A2. Anche Decortes mantiene lo scaramantico 17 delle ultime stagioni, così come Veglia il 16 e Berti il 15 degli anni a Busto e al Club Italia. Cambio deciso per Pericati che dallo storico 12 si prende il 7, Botezat invece riscopre il 14 degli anni del Club Italia. I numeri della ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Pallavolo Banca Pallavolo, la Banca Valsabbina Millenium ufficializza i numeri di maglia: l’elenco completo SportFair Un brasiliano a Castellana Grotte

Sarà Felipe Airton Banderò il nuovo opposto della New Mater Volley Castellana Grotte nel prossimo campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile. Il presidente Nino Carpinelli e il d ...

Ylenia Pericati chiude il roster di Brescia

Nata a Bovolone, in provincia di Verona, il 22 marzo 1994, Ylenia Pericati è cresciuta nelle giovanili della Pallavolo Cerea. Nel 2009 è passata allo Spakka Volley Villa Bartolomea e poi ha fatto rito ...

Sarà Felipe Airton Banderò il nuovo opposto della New Mater Volley Castellana Grotte nel prossimo campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile. Il presidente Nino Carpinelli e il d ...Nata a Bovolone, in provincia di Verona, il 22 marzo 1994, Ylenia Pericati è cresciuta nelle giovanili della Pallavolo Cerea. Nel 2009 è passata allo Spakka Volley Villa Bartolomea e poi ha fatto rito ...