Juve-Atalanta: 1-1 La Diretta Pari di Ronaldo su rigore (Di sabato 11 luglio 2020) Match fondamentale per i piani alti della classifica: l'Atalanta, in striscia aperta di 9 vittorie consecutive, con un successo allo Stadium potrebbe portarsi a -6 dalla Juve capolista e approfittare ... Leggi su leggo

juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! Tutti coi ragazzi! Un'unica voce: #FinoAllaFine Live Match su - tuttosport : #Juve-#Atalanta sul mercato: #Perin-#Zapata, linea calda ?? ?? - juventusfc : È terminato l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti. A breve su Sito e App Juventus il report. Il video int… - AtleticoDesign_ : @Atalanta_BC Juve mafia. - _futstats : ?? Serie A (89') Cristiano Ronaldo marca para a Juve Juventus 2x2 Atalanta -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Atalanta

L’Atalanta torna in vantaggio. Nel match contro la Juventus, valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, i ragazzi di Gian Piero Gasperini trovano la rete dell’1-2 ...Sarri ritrova de Ligt e Dybala, cerca la reazione post Milan. Pochi dubbi per Gasperini: Toloi favorito su Caldara e Pasalic in vantaggio su De Roon. Le probabili formazioni JUVENTUS 4-3-3 1 Szczesny, ...