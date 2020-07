Bloccata da 4 mesi a Capo Verde: «Riportatemi in Svizzera» (Di sabato 11 luglio 2020) Una 50enne di Svitto era partita a marzo per due settimane di vacanza e relax. E invece sta vivendo un incubo Leggi su media.tio.ch

Bloccata da 4 mesi a Capo Verde : «Riportatemi in Svizzera» Una 50enne di Svitto era partita a marzo per due settimane di vacanza e relax. E invece sta vivendo un incubo

Una 50enne di Svitto era partita a marzo per due settimane di vacanza e relax. E invece sta vivendo un incubo Soleil Sorge torna in Italia : l’influencer era bloccata ai Caraibi da due mesi Soleil Sorge fa ritorno in Italia: l’influencer era bloccata in Repubblica Dominicana da circa due mesi Poco meno di due mesi fa, era stata proprio Soleil Sorge a far sapere attraverso i social network di essere bloccata a Santo Domingo e di ...

LegaSalvini : In Italia da mesi la cassa integrazione è bloccata e Conte che fa? Un tour promozionale per il MES in giro per l'Eu… - zazoomnews : Bloccata da 4 mesi a Capo Verde: «Riportatemi in Svizzera» - #Bloccata #Verde: #«Riportatemi - CuoreMille : @panic193 Comunque stavo riflettendo... Cinque anni su Twitter, mai stata bloccata da nessuno. Cinque mesi da fan d… - Ticinonline : Bloccata da 4 mesi a Capo Verde: «Riportatemi in Svizzera» #capoverde #incubo #rimpatrio - Profilo3Marco : RT @DSantanche: La nave di #CarolaRackete è stata bloccata perché “mette a rischio i migranti”. Per mesi abbiamo sostenuto che alcune #ONG… -

Ultime Notizie dalla rete : Bloccata mesi Bloccata da 4 mesi a Capo Verde: «Riportatemi in Svizzera» Ticinonline Mina vittima di un attacco hacker, pubblicati video non autorizzati sulla pagina Facebook

Lo staff dell'artista ha quindi comunicato pubblicamente di aver segnalato la vicenda a Facebook, unico a poter intervenire per bloccare gli ... delle classifiche. Nei mesi scorsi, prima del ...

Multati per aver adottato un cane durante lockdown: il lieto fine

La polizia di Palermo lo scorso 5 maggio ha fermato padre e figlia durante il lockdown, e sono stati multati nonostante tornassero a casa dopo aver adottato un cane bisognoso di cure. Dopo due mesi di ...

Lo staff dell'artista ha quindi comunicato pubblicamente di aver segnalato la vicenda a Facebook, unico a poter intervenire per bloccare gli ... delle classifiche. Nei mesi scorsi, prima del ...La polizia di Palermo lo scorso 5 maggio ha fermato padre e figlia durante il lockdown, e sono stati multati nonostante tornassero a casa dopo aver adottato un cane bisognoso di cure. Dopo due mesi di ...