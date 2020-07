Napoli su Rashica, il ds del Werder: "Sappiamo che l'anno prossimo non giocherà con noi" (Di venerdì 10 luglio 2020) Milot Rashica è uno degli obiettivi del Napoli per le corsie laterali d'attacco, un calciatore di talento destinato a lasciare il Werder Brema. Leggi su tuttonapoli

Rashica - il Napoli ha rallentato : ora c'è un'altra big di Serie A in pole È partita l’operazione "grande Milan". Così la definisce La Gazzetta dello Sport, che pone l’accento sul futuro mercato dei rossoneri.

È partita l’operazione "grande Milan". Così la definisce La Gazzetta dello Sport, che pone l’accento sul futuro mercato dei rossoneri. Rangnick vuole Rashica - il Milan potrebbe soffiarlo al Napoli Rashica piace a Rangnick , prossimo allenatore del Milan Il Milan starebbe seguendo la pista... L'articolo Rangnick vuole Rashica , il Milan potrebbe soffiarlo al Napoli proviene da ForzAzzurri.net.

piace a , prossimo allenatore del Il starebbe seguendo la pista... L'articolo , il al proviene da ForzAzzurri.net. Gazzetta : il Napoli abbandona la pista Rashica - costa troppo Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe abbandonato la pista di mercato che pota a Milot Rashica. Il calciatore del Werder Brema è stato più volte inserito tra gli obiettivi di Giuntoli, ma la salvezza del club ...

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Werder Brema, il Diesse su Rashica: “Stiamo trattando con un club”: Wer… - news24_napoli : Milan e Napoli su Rashica, il ds del Werder: ‘Siamo in trattativa con un… - news24_napoli : Milan e Napoli su Rashica, ds Werder Brema: “Trattativa con un club… - sportli26181512 : Milan e Napoli su Rashica, il ds del Werder: 'Siamo in trattativa con un club': Frank Baumann, ds del Werder Brema,… - sportli26181512 : Werder Brema, il DS Baumann: 'Rashica? Siamo in trattativa con un club': Il direttore sportivo del Werder Brema Fra… -