Mose, prima prova generale per le 78 dighe mobili (Di venerdì 10 luglio 2020) Dopo anni di attese, inchieste giudiziarie, fallimenti e proteste per Venezia è una giornata storica. La laguna è stata chiusa completamente al mare per poter effettuare il primo test completo delle 78 dighe mobili del sistema Mose, per salvare la città dalle maree. Un'opera imponente tanto attesa quanto criticata, che dovrebbe prevenire gli effetti devastanti dell'acqua alta nella città lagunare. La prima a sollevarsi completamente, alle 12.15, è stata la diga di Lido San Nicolò, con 20 paratoie, seguita un minuto dopo da quella di Lido Treporti, con 21 barriere, e Chioggia, con 18. Alle 12.25 si è concluso il sollevamento delle 19 dighe di Malamocco. Le 78 paratoie del Mose "oggi si sono alzate in 90 minuti, a regime si eleveranno in ... Leggi su ilfogliettone

