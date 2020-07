“Mi scuso con tutti”: l’ultimo messaggio del sindaco di Seul ritrovato morto in un bosco (Di venerdì 10 luglio 2020) “Mi scuso con tutti e ringrazio tutti coloro che hanno fatto parte della mia vita”. Queste le parole scritte dal sindaco di Seul Park Won-soon su un biglietto lasciato in casa sua prima di sparire, le quali rafforzano la tesi che il primo cittadino della capitale sudcoreana si sia suicidato. A denunciare la scomparsa dell’uomo, trovato morto nel pomeriggio di ieri in un’area a nord della città, era stata sua figlia, che aveva anche parlato di un biglietto scritto dal padre sul quale lui aveva “lasciato parole simili a un testamento”. A seguito di quella scomparsa erano iniziate subito le ricerche, effettuate anche con l’aiuto di cani e droni: Park era uscito di casa intorno alle 14 del 9 luglio, spegnendo il cellulare, del quale la polizia aveva tracciato l’ultimo ... Leggi su tpi

sasakifujika : Niente. Scemi a perdita d’occhio. Dove ti giri, scemi. Tronchi. Ma no, mi scuso, nemmeno scemi, cioè non loro: al c… - foyli : RT @CasaLettori: Mi scuso con tutti Oggi sono costretta a fermarmi Ci rivedremo domani con # #Scegliendo a #CasaLettori Grazie per la co… - Sunxtommox : @LovelySofy9493 Di niente figurati, comunque si adesso lo dico ad alcune directioner, è brutto che ti bloccano o no… - yohwin : comunque mi scuso in anticipo per ogni mio comportamento tossico ma se dovessi vedere qualche WEi anti non sarò tan… - giordi63 : @Floridi @Pencrit Perfetto! Grazie mille. Mi scuso se l'ho disturbata e le attribuisco correttamente a @Pencrit -

Ultime Notizie dalla rete : “Mi scuso Zaia: «La frase sui cinesi che mangiano topi vivi? Mi è uscita male» Corriere della Sera