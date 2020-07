Leclerc non rispetta le norme anti-covid (Di venerdì 10 luglio 2020) La FIA ha richiamato ufficialmente Charles Leclerc con una lettera indirizzata alla Ferrari. Il pilota monegasco ha violato le regole della bolla sociale imposte dalla federazione. Per evitare il diffondersi del covid-19 all’interno del circus, la FIA ha redatto delle rigide norme di comportamento e tra queste c’è la riduzione degli spostamenti extra-GP e il divieto di incontrare persone esterne al paddock. Charles Leclerc dopo l’incredibile secondo posto al Gran Premio d’Austria, ha deciso di tornare nel Principato di Monaco per passare qualche giorno in famiglia. Di fronte alla strigliata della FIA, il compagno di squadra di Vettel, che non rischia penalità, si è difeso dichiarando: “”Sono stato testato due volte prima di tornare ed entrambi erano negativi, ... Leggi su news.superscommesse

Agenzia_Ansa : #F1, Leclerc: 'Sono contro il razzismo ma non mi metto in ginocchio' #ANSA - LegaSalvini : #LECLERC: 'SONO CONTRO IL RAZZISMO, MA NON MI METTO IN GINOCCHIO' - LegaSalvini : FORMULA 1, LECLERC: «SONO CONTRO IL RAZZISMO, MA NON MI METTO IN GINOCCHIO» - DaddariosWho : Fanno al tg1 il servizio sul gp del Mugello, servizio che termina con la menzione del solo Leclerc. Io: 'Vettel or… - fashionart19 : RT @valy_s: La #FIA richiama la #Ferrari: #Leclerc avrebbe VIOLATO le regole anti- #COVID__19 .. tornando a casa dalla famiglia. Aveva fatt… -