“Urlate dentro i vostri cuori” (Di giovedì 9 luglio 2020) “Urlate dentro i vostri cuori“. Così ha detto la East and West Japan Theme Park Associations, l’associazione che raggruppa decina di gestori di parchi di divertimento del Giappone, al pubblico spiegando che data la situazione di emergenza a causa del coronavirus da ora è vietato urlare e fare schiamazzi sulle attrazioni, anche sulle montagne russe. Sì, perché urlando si emette una quantità di “droplets” tale da consentire potenziali contagi. Ovviamente la decisione ha scatenato polemiche e in molti hanno manifestato perplessità, sostenendo che le urla sulle montagne russe sono una reazione istintiva., così, come riferisce il Wal Street Journal, il parco divertimenti Fuji-Q Highland ha realizzato e pubblicato sui social un video dimostrativo con le indicazioni di come ... Leggi su ilfattoquotidiano

HuffPostItalia : 'Urlate dentro i vostri cuori'. In Giappone è vietato gridare sulle montagne russe a causa della covid - Noovyis : (“Urlate dentro i vostri cuori”) - - FQMagazineit : “Urlate dentro i vostri cuori” - TwittinLor : ho già finito le scorte di vaffanculo questo mese «Per favore, urlate dentro i vostri cuori» - scorpionoir : *Per favore, urlate dentro i vostri cuori* [Ma non sempre ??] -

