Seul, trovato in un bosco il cadavere del sindaco Park Won-Soon (Di giovedì 9 luglio 2020) Poche ore dopo la sua scomparsa, le forze dell’ordine hanno trovato il cadavere del sindaco di Seul Park Won-Soon in un bosco: ora è giallo Era scomparso solamente poche ore fa Park Won-Soon, sindaco della Corea del Sud, ed ora è stato ritrovato morto in un bosco a nord della capitale. La notizia è stata … L'articolo Seul, trovato in un bosco il cadavere del sindaco Park Won-Soon proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

