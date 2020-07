Napoli, Osimhen si racconta: “vendevo acqua in strada. In passato contatti con Juve e Inter” (Di giovedì 9 luglio 2020) Victor Osimhen, attaccante nigeriano del Lille è un grande obiettivo del Napoli, c’è un’intesa di massima ma serve l’ok definitivo del calciatore. Intervista al podcast The Out of Home, proposta in anteprima da CalcioNapoli24. Ecco quanto dichiarato. “Sono nato e cresciuto a Lagos in una piccola comunità, ho perso mamma quando ero molto piccolo ed un mese dopo la sua perdita mio padre perse il lavoro. A quel punto abbiamo iniziato a vendere acqua nella nostra strada, ma avevo dei sogni da realizzare. La storia è molto lunga, avevamo problemi nel mangiare ma nella mia mente c’era la fiducia nel credere che qualcosa sarebbe cambiato. L’aver avuto un sogno in mente è stato qualcosa che mi ha portato ad andare avanti e a non ... Leggi su calcioweb.eu

DiMarzio : #Napoli-#Osimhen verso il sì: gli azzurri ora trattano col #Lille - AlfredoPedulla : #Osimhen, sì totale ribadito al #Napoli. Senza se e senza ma. Ora si corre con il #Lille?? - AlfredoPedulla : #Osimhen ha rispettato quanto aveva promesso al #Napoli oltre un mese fa: apertura e gradimento. Sarebbe arrivato i… - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: MERCATO - Venerato: 'Milik ha scelto la Juve, ma non deciderà lui, il Napoli attende per Osimhen, su Veretout, Under e… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Venerato: 'Milik ha scelto la Juve, ma non deciderà lui, il Napoli attende per Osimhen, su Veretout, Under e… -