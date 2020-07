Agricoltura, nuova rivoluzione green: colture più produttive con la genomica (Di giovedì 9 luglio 2020) Una nuova rivoluzione verde, basata sull’uso della genomica, per affrontare il cambiamento climatico, aumentare la sicurezza alimentare e prevenire eventuali crisi alimentari, legate al continuo aumentare della popolazione mondiale, che nel 2050 potrebbe raggiungere i 9 miliardi. Sono le premesse del progetto europeo “Capitalise”, coordinato dall’Università di Wageningen nell’ambito del programma “Horizon 2020”, che ambisce a migliorare l’efficienza energetica delle piante, attraverso la fotosintesi, aumentandone così la resa. L’Italia partecipa con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa al progetto finanziato in totale con 8,6 milioni di euro. Il gruppo multidisciplinare include scienziati di università europee, centri di Ricerca e industrie del ... Leggi su ildenaro

