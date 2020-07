Reinventing Cities, 9-10 luglio commissione online su proposte (Di mercoledì 8 luglio 2020) Roma – Si terranno giovedi’ 9 e venerdi’ 10 luglio dalle ore 9.30 alle ore 17 le sedute della commissione tecnica che avra’ il compito di prendere visione della documentazione a supporto delle proposte pervenute nella prima fase appena conclusasi, riguardanti la manifestazione di interesse per il programma internazionale C40 – Reinventing Cities, nei compendi di proprieta’ di Roma Capitale. I lavori della commissione tecnica sono preliminari ai successivi lavori della giuria che si occupera’ della valutazione e selezione delle proposte che potranno accedere alla seconda fase. I lavori della commissione potranno essere seguiti online al seguente link: ... Leggi su romadailynews

