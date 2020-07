Nella Via Lattea una costellazione nata altrove: Nyx scoperta grazie ad un supercomputer e algoritmi di deep learning (Di mercoledì 8 luglio 2020) Una costellazione Nella Via Lattea che potrebbe aver avuto origine altrove. Si chiama Nyx (il nome deriva dalla dea greca della notte) ed è stata scoperta Nella nostra galassia dagli esperti dell’Universita’ del Texas ad Austin, della Caltech University, della Northwestern University, e delle Universita’ della California San Diego e Berkeley. Nello studio, pubblicato sulla rivista Nature Astronomy, è stato identificato un insieme di 250 stelle Nella costellazione di Nyx, ritenute il residuo di una galassia nana che eoni fa si sarebbe fusa con la Via Lattea. “Questa ricerca – dichiara Lina Necib, studentessa post dottorato presso la Caltech University- si basa sull’utilizzo ... Leggi su meteoweb.eu

MediasetTgcom24 : Liguria, via libera alle ceneri degli amici a quattro zampe nella tomba del padrone #liguria… - _arianna : Nella copertura mediatica della COVID-19 mancano le voci delle scienziate e delle esperte - ABMnewscom : #DS AUTOMOBILES È IL BRAND PREMIUM MULTIENERGIE LEADER IN EUROPA NELLA LOTTA CONTRO IL RISCALDAMENTO GLOBALE… - Gigithebeast1 : RT @Unavoltanera: Io ti cerco,tu cerchi un altro e infine si perde il nostro desiderio nella distanza nelle giornate grigie e non vede una… - ZoranMajkic4 : @PosteSpedizioni Dal tracciamento pacco CJ178608091US (mandato mi da USPS da New York, US) ho visto che il pacco e… -