Di Maio: “Alle famiglie delle vittime avevamo promesso che i Benetton non avrebbero più gestito le autostrade. Tantomeno il ponte. Non è vendetta ma un impegno che va mantenuto” (Di mercoledì 8 luglio 2020) “Tempo fa ho incontrato la moglie di un autotrasportatore morto nella tragedia del ponte Morandi. Lei si chiama Filomena, di Casalnuovo di Napoli. Suo marito si chiamava Gennaro Sarnataro, aveva 43 anni. Oltre alla moglie lasciava due figli. Gli occhi di quella signora me li ricordo bene”. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a proposito del nuovo ponte di Genova e del nodo delle concessioni autostradali. “Con il crollo del ponte Morandi – aggiunge l’esponente di governo -, di persone ne morirono 43. Significa 43 famiglie distrutte, per qualcosa che nessuno di noi ancora oggi riesce a immaginare, perché certi dolori per conoscerli, purtroppo, devi viverli in prima persona”. “Non ... Leggi su lanotiziagiornale

