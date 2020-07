“Cosa succede a Temptation Island…”. Bomba su Antonella Elia e il fidanzato: la soffiata è pesantissima (Di mercoledì 8 luglio 2020) Antonio Zequila, ‘Er mutanda’, è tornato a parlare Grande Fratello Vip e lo ha fatto durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Turchese Baracchi su Radio Italia Anni 60. Sono passati quattro mesi da quando il reality condotto da Alfonso Signorini è finito, ma l’attore non ha dimenticato quello che è successo all’interno della casa più spiata d’Italia. Senza peli sulla lingua, Zequila è tornato a parlare anche degli ex compagni d’avventura e della cena organizzata a casa di Fabio Testi dall’altra fazione del GF VIp. “Non sono rimasto male, non mi interessa molto. Lì – come sapete – c’erano i concorrenti dell’altra fazione. Noi organizzeremo una cena a Roma. Aspettiamo Giulietta e Romeo (Paolo e Clizia)”, ha detto l’attore. A finire nel mirino ... Leggi su caffeinamagazine

davidallegranti : Dopo Falcomatà, un altro sindaco del Pd contro il 5G. Ecco cosa succede a passare troppo tempo con i Cinque stelle - pisto_gol : A Istanbul nel 2005 il Milan era avanti 3:0 alla fine del 1^tempo in 6’ il Liverpool fece 3:3 e vinse la Champions… - MediasetPlay : I video di Daydreamer sono come le ciliegie... uno tira l'altro! ?? Scopri cosa succede nelle puntate grazie alla no… - bellisaldridge : RT @stringimeharry: Che brutta la domanda “che mi racconti?” Perché io non so mai cosa dire siccome nella mia vita non succede mai nulla di… - shelovesmengons : RT @stringimeharry: Che brutta la domanda “che mi racconti?” Perché io non so mai cosa dire siccome nella mia vita non succede mai nulla di… -

Ultime Notizie dalla rete : “Cosa succede Saldapress, le uscite di Luglio 2020 AFNews