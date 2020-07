Carlotta Mantovan, dopo Frizzi ritrova il sorriso grazie a “Lui” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Carlotta Mantovan dopo la morte di Fabrizio Frizzi è tornata alla sua vita, il dolore è sempre presente ma oggi ha ritrovato il sorriso. Fonte: Instagram @CarlottaMantovan2612La morte di Fabrizio Frizzi, scomparso prematuramente nel 2018 a seguito di una malattia conto la quale ha cercato di lottare con tutte le sue forze pur di rimanere al fianco della sua Carlotta e della piccola Stella, la figlia tanto amata e desiderata. Oggi l’ex Miss Italia ha ritrovato il sorriso, potendo sempre contare sull’amicizia di due persone molto care a Fabrizio, gli amici e colleghi Carlo Conti e Antonella Clerici. Carlotta ... Leggi su chenews

Amore4Zampe : Ecco cosa ha entusiasmato i follower - infoitcultura : Antonella Clerici torna in tv | Il sogno con Carlotta Mantovan -

Ultime Notizie dalla rete : Carlotta Mantovan

Il Mattino

Per Carlotta Mantovan e la figlia Stella sono i primi giorni di sole. A conduttrice, ex moglie del compianto Fabrizio Frizzi e la figlia, che di recente ha compiuto 7 anni, hanno deciso di trascorrere ...Per Carlotta Mantovan e la figlia Stella sono i primi giorni di sole. A conduttrice, ex moglie del compianto Fabrizio Frizzi e la figlia, che di recente ha compiuto 7 anni, hanno deciso di trascorrere ...