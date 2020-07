Ritorno scuola, test sierologici per docenti e bidelli. Insegneranno anche gli universitari? (Di martedì 7 luglio 2020) Test sierologico per tutti quelli che lavorano nel mondo della scuola. Nelle due settimane che precedono l’inizio della lezioni gli insegnanti e il personale, dai bidelli agli impiegati della segreteria, dovranno effettuare il test. Chi risulterà positivo sarà sottoposto al tampone. In tutto quasi due milioni di esami. Leggi su vanityfair

Kronostories : RT @Leparoleelecose: Orsetta Innocenti sulle procedure da prevedere per il difficile ritorno a #scuola di settembre - antoniorunci : @04Carmen20 ... non oso pensare a settembre , al ritorno a scuola con tutti quei studenti stipati come sardine sugl… - gianpaolodabove : Scuola, ritorno a settembre in sicurezza, garantire spazi adeguati - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: 2,8 milioni per il ritorno a scuola A settembre lezioni nei prefabbricati - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: 2,8 milioni per il ritorno a scuola A settembre lezioni nei prefabbricati -

Ultime Notizie dalla rete : Ritorno scuola Ritorno a scuola, non è detto che sarà in presenza. Gli scenari La Tecnica della Scuola Il rientro in classe è un percorso a ostacoli

Le nuove linee guida, “Piano scuola 2020-21”, che avrebbero dovuto recepire le critiche provenienti da tutti i settori della scuola, sono un bicchiere che appare quasi del tutto vuoto. Chi si aspettav ...

Lavori in due scuole: trasferiti gli studenti

Ma non si conoscono ancora le disposizioni su come si tornerà a scuola. Anche i Comuni sono al lavoro per sistemare gli edifici scolastici, renderli sicuri, in modo che il rientro a scuola sia il più ...

Le nuove linee guida, “Piano scuola 2020-21”, che avrebbero dovuto recepire le critiche provenienti da tutti i settori della scuola, sono un bicchiere che appare quasi del tutto vuoto. Chi si aspettav ...Ma non si conoscono ancora le disposizioni su come si tornerà a scuola. Anche i Comuni sono al lavoro per sistemare gli edifici scolastici, renderli sicuri, in modo che il rientro a scuola sia il più ...