Polizia Locale, la denuncia di Fp Cgil: “Carenze strutturali, il comune intervenga” (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Carenze strutturali all’interno del comando di Polizia Locale del comune di Salerno. A denunciarle al sindaco Vincenzo Napoli la Rsu FP Cgil Salerno insieme al segretario generale Antonio Capezzuto. L’ultimo episodio, nella notte tra domenica e lunedì quando gli agenti, nel corso dei controlli in città, hanno eseguito il fermo giudiziario di un cittadino. Portato nella sede della Polizia Locale, l’uomo è stato trattenuto negli uffici, aperti anche al pubblico, per tutta la notte e la giornata successiva, in una struttura assolutamente non idonea. “Quanto accaduto non può più ripetersi – scrive nella nota indirizzata a Palazzo di Città la Rsu aziendale – occorrono protocolli sanitari ed i necessari interventi strutturali idonei a questo tipo di attività, ... Leggi su anteprima24

