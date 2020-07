Omicidio Sacchi, Del Grosso in Aula: “Non volevo ucciderlo” (Di martedì 7 luglio 2020) Il processo per l’Omicidio di Luca Sacchi è iniziato il 18 maggio. Del Grosso: “Nello zaino non c’erano soldi”. ROMA – Il processo per l’Omicidio di Luca Sacchi, avvenuto nell’ottobre 2019, è iniziato il 9 giugno. Proseguono le dichiarazioni spontanee degli indagati per la morte del giovane personale trainer. “Non volevo uccidere Luca – ha detto Valerio Del Grosso in Aula citato da La Repubblica – dopo quanto accaduto non volevo scappare. Sono andato a dormire nell’hotel dove andato per stare da solo. Non ho preso soldi, nello zaino non c’erano soldi“. Nelle prossime settimane continueranno le udienze con la sentenza attesa al termine di tutte le dichiarazioni dei principali indagati in questa vicenda. Il padre di Luca Sacchi: “Chiediamo l’ergastolo per gli autori materiali ... Leggi su newsmondo

