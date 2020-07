Malware in 25 app Android, rimosse dal Play Store di Google (Di martedì 7 luglio 2020) Google ha rimosso 25 app Android dal Play Store, perché raccoglievano i dati degli utenti secondo una società francese di sicurezza informatica.Ancora una volta, l’ennesima, lo Store di Big G risulta essere fucina di app dannose nonostante tutti gli sforzi messi in campo, ma è sempre grazie a società terze che poi vengono individuate.Il Play Protect risulta ancora una volta inadeguato alla sicurezza del Play Store e dei milioni di utenti che vi si affidano.Ancora app Android da eliminare dal tuo smartphone25 app Android rimosse dal Play StoreSecondo quanto riferito dalla società di sicurezza informatica Envina, le app ... Leggi su pantareinews

