La conferma di Belen: è felice ma i fan non le credono (Foto) (Di martedì 7 luglio 2020) Belen Rodriguez ha già dimenticato Stefano De Martino grazie a Gianmaria Antinolfi? Le Foto della rivista Chi mostrano lo scoop che non pensavamo arrivasse così presto e Belen conferma che è contenta. “Feliz” scrive nella didascalia commentando la sua ultima Foto. Uno scatto diverso dagli altri, la showgirl appare serena, accenna un sorriso, gli occhi dolci, sembra guardare l’uomo che ama e sappiamo bene che non può essere Stefano. Che a scattare la Foto sia stato proprio Gianmaria? Che quella felicità che ha confidato a tutti sia opera davvero di Antinolfi? I fan dell’ex coppia si dividono ma sono soprattutto quelli di Belen a non credere che sia davvero felice. Già felice dopo l’addio del marito, dopo la seconda separazione, a poche settimane da quel video in cui si è mostrata vera e addolorata, delusa ma ... Leggi su ultimenotizieflash

Che dopo l’addio a Stefano De Martino, Belén abbia già ritrovato l’amore? Dalla diretta interessata nessuna conferma né smentita, solo una foto e una didascalia essenziale: «Feliz! E voi?». Della ...

Intanto Belen per il momento a Castrocaro non ci sarà e probabilmente ... I due infatti sono in piena crisi, tanto che in queste ore è arrivata la conferma del fidanzamento della bella argentina con ...

Che dopo l'addio a Stefano De Martino, Belén abbia già ritrovato l'amore? Dalla diretta interessata nessuna conferma né smentita, solo una foto e una didascalia essenziale: «Feliz! E voi?». Della ...