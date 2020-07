Il giocatore del Monregale Calcio sospeso dalla squadra per gli insulti razzisti? Le versioni a confronto (Di martedì 7 luglio 2020) Nelle ultime ore si sono rincorse le segnalazioni sul giocatore del Monregale Calcio, M.R., di cui è circolato un video in cui il giovane calciatore inveiva contro una donna straniera apostrofandola in maniera indecente con frasi razziste e sessiste. A gran voce il web sta invocando severi provvedimenti contro M.R. da parte del Monregale Calcio. Il video è stato pubblicato sulla pagina Abolizione del Suffragio Universale e ha scatenato le reazioni sui social. Come scrive Repubblica il video era stato pubblicato nel febbraio 2020 e una volta noto ai più era stato segnalato ripetutamente ai giornali, agli influencer e alla stessa FIGC. Il 19 giugno sulla pagina Facebook del Monregale Calcio era comparsa una nota: In riferimento all’episodio relativo alla pubblicazione di un video dai contenuti razzisti e sessisti diffuso sui ... Leggi su bufale

