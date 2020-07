Il Consiglio dei Ministri approva il Dl Semplificazioni (Di martedì 7 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro per la Pubblica amministrazione Fabiana Dadone, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. Il decreto interviene, in particolare, in quattro ambiti principali: Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia; Semplificazioni procedimentali e responsabilità; miisure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale; Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy. Tra le principali misure in materia di contratti pubblici, si introduce in via transitoria, fino al 31 luglio 2021, una nuova disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture. L’affidamento diretto per prestazioni di importo inferiore a ... Leggi su ildenaro

