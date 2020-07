Formula 1, GP di Stiria, Vettel: “L’esperienza della prima corsa potrà tornarci utile” (Di martedì 7 luglio 2020) I protagonisti della Formula 1 si preparano a gareggiare sulla pista del Gran Premio di Stiria, dopo aver offerto intrattenimento durante il Gran Premio d’Austria. La peculiarità dell’imminente GP è il fatto che esso si svolgerà sulla medesima pista del precedente circuito citato, per la prima volta nella storia del professionismo automobilistico. A commentare il particolare evento è stato recentemente Sebastian Vettel, attualmente pilota Ferrari, come di seguito riportato: “In questa stagione così particolare, iniziata nel cuore dell’estate, ci troviamo di fronte a un’altra anomalia, il fatto di disputare due gare sulla stessa pista, nell’ambito della medesima stagione e ad appena una settimana di distanza. Per me è l’occasione di fare meglio rispetto a domenica scorsa. Avremo molti più dati ... Leggi su sportface

SkySportF1 : Gp d'Austria: tutte le statistiche del Red Bull Ring. Stiria nella storia #SkyMotori #Formula1 #F1 - SkySportF1 : Analisi tech: cosa aspettarci dal prossimo GP? #SkyMotori #Formula1 #F1 - sportface2016 : #StiriaGP | Le parole di #Leclerc: 'Replicare il secondo posto non sarà facile' - sportface2016 : #Ferrari | #Binotto: 'Al GP di #Stiria cercheremo di anticipare gli aggiornamenti sulla #SF1000' - UgoBaroni : RT @SkySportF1: Analisi tech: cosa aspettarci dal prossimo GP? #SkyMotori #Formula1 #F1 -