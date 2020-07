DL Semplificazioni, ambiente e protezione dei lavoratori devono andare di pari passo (Di martedì 7 luglio 2020) Per dirsi pienamente soddisfatti dell’approvazione in Consiglio dei ministri del cosiddetto decreto Semplificazioni bisognerà aspettare gli esiti delle misure appena varate dal governo, con la speranza che abbiano l’auspicato effetto di “rimettere in circolo” una dose di risorse e investimenti pubblici di cui il Paese ha disperato bisogno. Sia per quanto riguarda la realizzazione, la modernizzazione e la manutenzione delle proprie infrastrutture, sia per l’urgenza, in una fase di crisi terribilmente acuta, di creare lavoro.C’è tuttavia un aspetto del provvedimento su cui si può da subito dichiarare soddisfazione, e riguarda proprio il lavoro. Perché sono stati opportunamente inseriti nel decreto alcuni “paletti” fondamentali che riguardano la sicurezza e i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori; il decreto ... Leggi su huffingtonpost

